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Финансирование промышленных предприятий увеличилось на 30%

Фото Финансирование промышленных предприятий увеличилось на 30%
Фото Финансирование промышленных предприятий увеличилось на 30%

Фото: pixabay.com

«Новикомбанк», опорный банк Госкорпорации «Ростех», по итогам прошлого года увеличил кредитный портфель юридических лиц на 32,4% — до 540,2 млрд рублей. В период сложной экономической ситуации банк постоянно оказывает финансовую поддержку на оптимальных условиях предприятиям, выполняющим задачи по наращиванию выпуска современной востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

Чтобы сделать финансирование для высокотехнологичных предприятий доступнее, банк запустил программы поддержки промышленности. Кроме того, он участвует в реализации ключевых механизмов с господдержкой. Благодаря этому, клиенты получают финансирование на для себя комфортных условиях.

«Несмотря на серьезные потрясения, с которыми столкнулся банковский рынок и российская экономика в целом, бизнес-модель нашего банка показала высокую устойчивость и эффективность. Мы активно наращивали кредитование, поддерживая ключевые проекты в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, судостроение, электроника, транспорт и нефтедобыча», — отметила председатель правления «Новикомбанка», куратор Воронежского отделения «СоюзМаш» Елена Георгиева.

Уровень капитализации банка по итогам 2022 года также вырос. Объём собственных средств достиг 82,6 млрд рублей, а рентабельность базового капитала превысила 30%. Несмотря на большие темпы роста бизнеса, банк сохраняет лидирующие позиции среди российских финансовых организаций по уровню CIR (отношение операционных расходов к доходам) — на 1 января 2023 года его уровень составил 26,4%. Положительные результаты работы банка повлияли на динамику его рейтингов, в 2022 году их повысили сразу на две ступени. Сегодня у банка высокие кредитные рейтинги от трёх ведущих российских агентств — ruA+ от «Эксперт РА», A+ от АКРА и АА- от НКР.

«Прошедший год, возможно, был самым трудным с точки зрения беспрецедентных вызовов, с которыми столкнулась наша экономика. Тем значительнее результат, достигнутый нашим банком. Мы доказали, что даже в сложных условиях ограничений и перестройки процессов можем работать эффективно. Банк готов наращивать капитал и увеличивать темпы финансирования промышленности, перед которой сегодня стоят задачи импортозамещения и достижения технологического суверенитета в отдельных стратегических отраслях. Мы также внедряем социально ориентированные розничные продукты для сотрудников предприятий. По согласованию с акционером банк реинвестирует полученную прибыль в производство современной качественной продукции, тем самым поддерживая своих партнеров в текущих непростых условиях», — подчеркнула Елена Георгиева.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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