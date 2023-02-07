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Низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами

Фото Низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами
Фото Низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами

Фото: pixabay.com

ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 млрд рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса. Программа запущена в августе 2022 года и позволяет предприятиям получать средства на инвестиционные цели по ставке 2,5-4% годовых. Основными заёмщиками по программе стали предприятия обрабатывающей промышленности.

Наибольший объём льготных сделок банк провел в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ставропольском крае, Приморском крае, Пермском крае, Оренбургской области и Астраханской области. Основную часть заёмных средств привлекли производственные предприятия — на них приходится около 56% в объеме заключенных соглашений. Еще 32% — на транспортный и складской бизнес. Остальной объём одобрен компаниям гостиничного бизнеса.

По словам Руслана Еременко, руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса — старшего вице-президента банка, банк активно работает в рамках программы во всех регионах России и лидирует по числу заключённых договоров с долей более 60%. «В прошлом году правительство запустило широкий комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Исторически низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей, проектов импортозамещения», — комментирует Руслан Еременко.

Условиями программы для расширения и модернизации воспользовались предприятия разных отраслей. К примеру, компания «Интерпластик» в Республике Татарстан направила заёмные средства на реализацию инвестпроекта по запуску производства востребованных в России полиэтиленовых труб для прокладки магистральных водоводов. Производитель безалкогольных напитков «Аквалайн Экспорт» в Карачаево-Черкессии (бренд «Архыз») запустит новую линию розлива продукции. Кондитерская фабрика «Жако» в Кабардино-Балкарской Республике, благодаря новому оборудованию, расширит ассортимент изделий. Типография «Всрок» в Туле увеличит производственные площади.

«Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены ещё приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования — это профессиональная, научная и техническая деятельность — ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний — ОКВЭД 7, исключение для подкода, связанного с застройщиками», — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа 2022 года. Предприниматели могут получить от 50 млн до 2 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составляет 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% для малых и микропредприятий.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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