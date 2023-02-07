Новосибирский депутат Лебедев выложил фотографию с трофейным Джавелином

Фото: Евгений Лебедев
Новосибирский депутат Лебедев сфотографировался с американским гранатометом в зоне СВО.
Депутат из Новосибирска Евгений Лебедев сфотографировался напротив БТР с американским гранатометом "Джавелин".
«Евгений Лебедев: в зоне СВО, разгрузка трофейных Джавелинов», — прокомментировал Лебедев свой пост.
Напомним, Лебедев в принял решение отправиться в зону проведения СВО в качестве волонтера и записал видеообращение своим избирателям.
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