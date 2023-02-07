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Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты до 500 рублей

Фото Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты до 500 рублей
Фото Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты до 500 рублей

Фото Сиб.фм

Стоимость входного билета в Новосибирский зоопарк вырастет на 100 рублей с 1 марта.

Руководство Новосибирского зоопарка анонсировало увеличение стоимости билета для взрослых на 100 рублей. С 1 марта цена посещения составит 500 рублей.

Об этом 7 февраля в ходе пресс-конференции сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

Шило уточнил, что точная дата повышения цены билетов еще обсуждается, это произойдет в марте либо в апреле.

При этом стоимость входного билета для детей от 7 до 16 лет по-прежнему будет стоить 200 рублей, дошколята смогут прийти в зоопарк бесплатно.

Не вырастет цена билетов и для льготной категории граждан — студенты, пенсионеры и инвалиды 2 группы за вход будут платить 200 рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, 7 февраля стало известно о рождении у белой медведицы Герды двоих детенышей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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