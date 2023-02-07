Новосибирский зоопарк поднимет цены на билеты до 500 рублей

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Стоимость входного билета в Новосибирский зоопарк вырастет на 100 рублей с 1 марта.

Руководство Новосибирского зоопарка анонсировало увеличение стоимости билета для взрослых на 100 рублей. С 1 марта цена посещения составит 500 рублей.

Об этом 7 февраля в ходе пресс-конференции сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

Шило уточнил, что точная дата повышения цены билетов еще обсуждается, это произойдет в марте либо в апреле.

При этом стоимость входного билета для детей от 7 до 16 лет по-прежнему будет стоить 200 рублей, дошколята смогут прийти в зоопарк бесплатно.

Не вырастет цена билетов и для льготной категории граждан — студенты, пенсионеры и инвалиды 2 группы за вход будут платить 200 рублей.

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