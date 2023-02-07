Открытие терминала Толмачёво в Новосибирске пройдет с участием президента Владимира Путина

Фото: kremlin.ru, Сиб.фм

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии нового терминала Толмачёво в Новосибирске 9 февраля.

Новосибирский аэропорт Толмачёво получил разрешение от Росавиации на ввод в эксплуатацию нового терминала. Данный терминал станет самым крупным в России — его площадь превышает 58 тысяч кв.м.

Через аэровокзал будут выполняться внутренние рейсы. Для удобства пассажиров он оснащён 6 телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. За один час пассажиропоток достигнет 1844 человек.

Открытие нового терминала совпало со 100-летним юбилеем российской гражданской авиации. В этот день, 9 февраля, в Толмачёво состоится торжественное мероприятие с прямой видео-связью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, в сентябре 2022 года на сайте госзакупок появилось техническое задание по проведению церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачёво. На мероприятие в честь открытия нового терминала планировалось потратить 5 904 400 рублей.

Согласно конкурсной документации, гостей праздника должны были встречать встретят 8 моделей, отобранных руководством аэропорта из 30 претенденток. Кроме того, на празднике должны были работать аниматоры в виде живых скульптур, планировалась викторина об истории Толмачёво, а также фотозона

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске до нового терминала Толмачёво запустят городскую электричку.