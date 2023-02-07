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Отрыжка после еды: онколог назвал неожиданные признаки рака

Фото Отрыжка после еды: онколог назвал неожиданные признаки рака
Фото Отрыжка после еды: онколог назвал неожиданные признаки рака

Pixabay.com

Российский онколог Черёмушкин назвал банальную отрыжку признаком онкопатологии ЖКТ.

Если у человека появилась отрыжка воздухом и икота во время или после еды, то это говорит о сужении просвета кишечной трубки верхнего отдела, заверил врач-онколог Евгений Черёмушкин. В таких случаях необходимо незамедлительно обследовать желудок и толстую кишку, ведь такие, казалось бы, банальные симптомы появляются на поздней стадии рака.

Прямой дорогой к онкологии ЖКТ эксперт назвал наличие полипов на слизистых оболочках ЖКТ или воспалительного процесса в желудке, а также тянущие боли, тяжесть и даже чувство горечи. Таким пациентам доктор рекомендует чаще проходить детальные обследования состояния ЖКТ.

Ранее новосибирские онкологи из Национального исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Telegram-канале медицинского учреждения перечислили пять признаков, которые могут указывать на развитие рака желудочно-кишечного тракта:

· хронические боли в животе;

· изжога;

· немотивированная слабость на протяжении длительного периода;

· отсутствие аппетита;

· бледный цвет кожи.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
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