Отрыжка после еды: онколог назвал неожиданные признаки рака

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Российский онколог Черёмушкин назвал банальную отрыжку признаком онкопатологии ЖКТ.
Если у человека появилась отрыжка воздухом и икота во время или после еды, то это говорит о сужении просвета кишечной трубки верхнего отдела, заверил врач-онколог Евгений Черёмушкин. В таких случаях необходимо незамедлительно обследовать желудок и толстую кишку, ведь такие, казалось бы, банальные симптомы появляются на поздней стадии рака.
Прямой дорогой к онкологии ЖКТ эксперт назвал наличие полипов на слизистых оболочках ЖКТ или воспалительного процесса в желудке, а также тянущие боли, тяжесть и даже чувство горечи. Таким пациентам доктор рекомендует чаще проходить детальные обследования состояния ЖКТ.
Ранее новосибирские онкологи из Национального исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Telegram-канале медицинского учреждения перечислили пять признаков, которые могут указывать на развитие рака желудочно-кишечного тракта:
· хронические боли в животе;
· изжога;
· немотивированная слабость на протяжении длительного периода;
· отсутствие аппетита;
· бледный цвет кожи.
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