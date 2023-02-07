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Погрузка каменного угля на железной дороге в Новосибирской области увеличилась более чем на 9% в январе

Фото Погрузка каменного угля на железной дороге в Новосибирской области увеличилась более чем на 9% в январе
Фото Погрузка каменного угля на железной дороге в Новосибирской области увеличилась более чем на 9% в январе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В январе 2023 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 1,3 млн тонн, что на 9,3% выше показателя января прошлого года.

Основная часть угля погружена на станциях Линёво и Евсино.

Всего в субъекте в январе текущего года погружено более 2 млн тонн различных грузов, что на 4,9% больше, чем в январе 2022 года. Основной груз — каменный уголь, объем погрузки которого превышает половину общей погрузки в субъекте.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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