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общество

Получат по 200 тысяч рублей: Путин подписал новый указ о премиях бюджетникам

Фото Получат по 200 тысяч рублей: Путин подписал новый указ о премиях бюджетникам
Фото Получат по 200 тысяч рублей: Путин подписал новый указ о премиях бюджетникам

Pixabay.com

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал обновленный текст президентского указа, на основании которого более тысячи россиян получат профессиональную премию 200 000 рублей.

Ранее в нашей стране каждый год тысяча лучших представителей сферы образования получали внушительные премии за особые достижения в педагогической деятельности.

С 6 февраля 2023 года по решению Президента Путина в соответствующий указ внесены изменения: в абзаце первого пункта слова «одна тысяча премий» заменить словами «1 250 премий».

Таким образом, на четверть тысячи увеличилось количество получателей премии (лучшие учителя России). На сегодняшний день размер выплаты составляет 200 000 рублей.

Кроме того, с нынешнего года победители конкурса «Учитель года» будут получать денежное поощрение в размере 1 миллион рублей. Также, согласно проекту соответствующего постановления, подготовленного Министерством просвещения (размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов), каждому из призёров данного конкурса будет вручено по 500 000 рублей.

По 200 тысяч рублей предлагается выплачивать победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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выплаты
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педагог
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