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общество

Психиатр назвал причину частых смертей мужчин от анорексии

Фото Психиатр назвал причину частых смертей мужчин от анорексии
Фото Психиатр назвал причину частых смертей мужчин от анорексии

Freepik, authors: Evgeniya Pavlova

По словам психиатра Сергея Климчука, мужчины чаще умирают от анорексии из-за несвоевременного обращения к врачу.

Психиатр, специализирующийся на расстройствах питания, Сергей Климчук в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что среди мужчин наблюдается более высокий показатель смертности от анорексии, нежели среди женщин. По словам медика, это связано с тем, мужчины несвоевременно обращаются за медицинской помощью.

«Более того, есть исследования, которые показывают, что высокая смертность у мужчин от анорексии обусловлена тем, что они значительно позже получают помощь и позже обращаются к специалистам из-за несвоевременного внимания к этой проблеме», — пояснил Климчук.

Психиатр отметил, что членам семьи и самим пациентам сложно распознать симптомы развивающейся анорексии. Расстройства пищевого поведения у мужчин и женщин выражаются по-разному, добавил он.

Напомним, психиатр Николаева рассказала, как не бояться врачей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врач
смерть
анорексия
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