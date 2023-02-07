Психиатр назвал причину частых смертей мужчин от анорексии

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По словам психиатра Сергея Климчука, мужчины чаще умирают от анорексии из-за несвоевременного обращения к врачу.

Психиатр, специализирующийся на расстройствах питания, Сергей Климчук в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что среди мужчин наблюдается более высокий показатель смертности от анорексии, нежели среди женщин. По словам медика, это связано с тем, мужчины несвоевременно обращаются за медицинской помощью.

«Более того, есть исследования, которые показывают, что высокая смертность у мужчин от анорексии обусловлена тем, что они значительно позже получают помощь и позже обращаются к специалистам из-за несвоевременного внимания к этой проблеме», — пояснил Климчук.

Психиатр отметил, что членам семьи и самим пациентам сложно распознать симптомы развивающейся анорексии. Расстройства пищевого поведения у мужчин и женщин выражаются по-разному, добавил он.

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