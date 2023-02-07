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Российский телеком-оператор запустил решение для организации корпоративной телефонии

Фото Российский телеком-оператор запустил решение для организации корпоративной телефонии
Фото Российский телеком-оператор запустил решение для организации корпоративной телефонии

Фото: «Мегафон»

МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС». Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

«Корпоративная АТС» реализована на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно для создания единого телефонного пространства. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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