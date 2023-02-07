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Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью смартфона

Фото Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью смартфона
Фото Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью смартфона

Фото: shutterstock.com

За 2022 год количество транзакций картами «Мир» с использованием pay-сервисов выросло в 2,9 раза и достигло 170 млн транзакций, сообщила пресс-служба банка ВТБ. POS-оборот по токенизированным — привязанным к смартфонам — картам также увеличился втрое.

По информации пресс-службы, сегодня к Pay-сервисам привязано свыше 1,5 млн карт банка. По итогам 2022 года токенизированный оборот по национальным картам, в том числе кобейджинговым, составил 109 млрд рублей — это в три раза превышает объём 2021 года. При этом траты по токенизированным картам других платежных систем ожидаемо сократились по итогам года в пять раз.

Средний чек покупки, оплаченной картой «Мир» с помощью смартфона, сохранился на уровне прошлого года — 650 рублей. В среднем в месяц держатель карты совершает 26 токенизированных транзакций.

«Решение международных платежных систем и сервисов уйти из России не оказало существенного влияния на транзакционные привычки населения. Пользователи смартфонов на Android начали активно пользоваться для оплаты покупок картой «Мир», в том числе привязав ее к доступным pay-сервисам. Только в нашем банке токенизировано свыше 1,5 млн национальных карт, то есть каждый десятый «Мир» в портфеле банка, и оборот по ним кратно вырос. По мере замещения карт международных платежных систем национальными в портфеле банка обороты продолжат расти. Владельцы смартфонов на iOS вскоре также смогут решить для себя вопрос бесконтактной оплаты без участия пластиковой карты благодаря платежным стикерам и технологии СБП», — комментирует начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка Ксения Андреева.

Количество транзакций по цифровым картам банка за 2022 год увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций. Общий объём трат клиентов по цифровым картам за 2022 год увеличился на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты «Мир»: за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей, что в 8,4 раза превышает показатель прошлого года.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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