В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Жительница Новосибирска решила продать девственность в 35 лет.

Жительница Новосибирска выставила на продажу свою девственность в 35 лет. Объявление появилось на сайте First Night. Сибирячка заявила, что не имела близости и предлагает заплатить за первый секс миллион долларов или 71,5 млн рублей по нынешнему курсу.

Автор объявления выбрала себе прозвище Милая. Сибирячка также указала свои параметры. Среди них обхват груди 88 сантиметров, талия — 67 сантиметров, а обхват бедер — 94 сантиметра.

«Симпатичная, скромная девушка из маленького города России», — отметила женщина.

Жительница Новосибирска заявила, что верит в любовь, однако устала «ждать принца». Отдельно она отметила, что не имеет вредных привычек.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 19-летняя девушка продаёт девственность за 6 млн.