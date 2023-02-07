В Новосибирске арестовали пятерых организаторов сети подпольных казино

Коллаж Сиб.фм: фото УФСБ России по Новосибирской области

Оперативники УФСБ России по Новосибирской области задержали пятерых организаторов сети подпольных игровых клубов, которые захватили половину районов столицы Сибири.

Пятеро организаторов сети казино открыли более 20 игровых заведений, где принимали игроков. Клубы открывались в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска. Бизнесмены сами также работали администраторами и принимали деньги от сделавших ставки. Пока однажды казино не посетили оперативники.

«Установлено, что пятеро новосибирцев организовали деятельность сети игорных клубов, где использовались компьютеры, подключенные к Интернету, с заранее установленной игровой программой, при этом денежные средства посетители передавали администраторам игровых залов в наличной форме. В зависимости от своей роли в группе ее участники выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых заведений», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Оборудование и крупные суммы в валюте оперативники изъяли. Все пятеро организаторов незаконного игорного бизнеса были задержаны. На время следствия им избрали меру пресечения – от домашнего ареста и до содержания под стражей. Главного лидера Центральный районный суд отправил в СИЗО на 1 месяц и 16 дней.

«В отношении пятерых жителей Новосибирска следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)»,

- добавляют в УФСБ.

Кстати, в одном из этих заведений корреспондент Сиб.фм побывал сам и узнал, как начинающих игроков затягивает рулетка, и какие трюки для этого применяют организаторы казино.