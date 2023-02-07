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В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса

Фото В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
Фото В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса

Фото: Сиб.фм

В новосибирском Академгородке местные жители пожаловались на эксгибициониста.

Эксгибициониста заметили в новосибирском Академгородке. Об этом рассказали в группе «‎Сообщество Академгородка»‎ в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, неизвестный мужчина спустил штаны на холоде.

«‎Наверное, стоит предупредить детей, чтобы они не ходили через этот лесок»‎, — написала автор публикации.

По словам очевидцев, эксгибициониста заметили недалеко от детской площадки на пересечении проспекта Академика Коптюга и Терешковой 6 февраля. Мужчину не испугал 22-градусный мороз, а лицо он закрыл балаклавой.

Местные жители планируют обратиться в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что летом сразу двух эксгибиционистов встретили девушки в Советском районе Новосибирска ночью в выходные. Первый случай произошёл на пустыре между улицами Полевая и Российская. Второй — за углом дома №16 на Арбузова. Оба человека были в балаклавах на голове, чтобы нельзя было установить личность.

Напомним, ранее эксгибиционист напугал девушек в лесу возле НГУ в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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