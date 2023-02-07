В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса

Фото: Сиб.фм
В новосибирском Академгородке местные жители пожаловались на эксгибициониста.
Эксгибициониста заметили в новосибирском Академгородке. Об этом рассказали в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, неизвестный мужчина спустил штаны на холоде.
«Наверное, стоит предупредить детей, чтобы они не ходили через этот лесок», — написала автор публикации.
По словам очевидцев, эксгибициониста заметили недалеко от детской площадки на пересечении проспекта Академика Коптюга и Терешковой 6 февраля. Мужчину не испугал 22-градусный мороз, а лицо он закрыл балаклавой.
Местные жители планируют обратиться в полицию.
Ранее Сиб.фм сообщал, что летом сразу двух эксгибиционистов встретили девушки в Советском районе Новосибирска ночью в выходные. Первый случай произошёл на пустыре между улицами Полевая и Российская. Второй — за углом дома №16 на Арбузова. Оба человека были в балаклавах на голове, чтобы нельзя было установить личность.
Напомним, ранее эксгибиционист напугал девушек в лесу возле НГУ в Новосибирске.
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