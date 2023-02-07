В Новосибирске грузовик потерял металлические штыри во время движения

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"
В Новосибирске автомобиль разгрузился во время движения.
В Новосибирске из кабины грузового автомобиля во время движения выпали металлические штыри. Видео инцидента опубликовали в паблике "ВК" "АСТ-54".
«На Красина, сам того не подозревая, посреди дороги разгрузился водитель грузовика», — сообщил очевидец.
Улетевший груз чудом не попал на едущую сзади машину.
Как ранее писал Сиб.фм, значительная пробка образовалась в Новосибирске из-за ДТП с грузовым автомобилем.
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