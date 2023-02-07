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В Новосибирске грузовик потерял металлические штыри во время движения

Фото В Новосибирске грузовик потерял металлические штыри во время движения
Фото В Новосибирске грузовик потерял металлические штыри во время движения

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске автомобиль разгрузился во время движения.

В Новосибирске из кабины грузового автомобиля во время движения выпали металлические штыри. Видео инцидента опубликовали в паблике "ВК" "АСТ-54".

«На Красина, сам того не подозревая, посреди дороги разгрузился водитель грузовика», — сообщил очевидец.

Улетевший груз чудом не попал на едущую сзади машину.

Как ранее писал Сиб.фм, значительная пробка образовалась в Новосибирске из-за ДТП с грузовым автомобилем.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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