В Новосибирске на конечных остановках установят 36 туалетов за 2.5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске поставят 36 туалетов на конечных остановках транспорта.
В Новосибирске установят 36 туалетов на конечных остановках общественного транспорта. Контракт появился на госзакупках.
«Городской центр организации дорожного движения» сейчас ищет подрядчика для выполнения работ.
«Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска», — сообщается в тексте документа.
Цена контракта составляет 2 489 400 рублей. Кроме установок кабинок, подрядчику нужно будет два раза в неделю очищать их и заправлять баки дезинфицирующими средствами, раз в неделю убираться в каждой кабинке.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Светлана Каверзина прославилась в интернете после отчёта о проделанной работе.
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