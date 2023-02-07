В Новосибирске на конечных остановках установят 36 туалетов за 2.5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске поставят 36 туалетов на конечных остановках транспорта.

В Новосибирске установят 36 туалетов на конечных остановках общественного транспорта. Контракт появился на госзакупках.

«Городской центр организации дорожного движения» сейчас ищет подрядчика для выполнения работ.

«Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска», — сообщается в тексте документа.

Цена контракта составляет 2 489 400 рублей. Кроме установок кабинок, подрядчику нужно будет два раза в неделю очищать их и заправлять баки дезинфицирующими средствами, раз в неделю убираться в каждой кабинке.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Светлана Каверзина прославилась в интернете после отчёта о проделанной работе.