В Новосибирске разработали накидки-невидимки для участников спецоперации

Фото: из личного архива Алексея Некрасова

В Новосибирске начали пошив накидок-невидимок для военных в зоне СВО.

Новосибирские разработчики изготовили специальные накидки, которые позволяют военнослужащим в зоне СВО стать невидимыми для противника. Об этом Сиб.фм рассказал один из разработчиков ноу-хау Алексей Некрасов.

История накидки-невидимки началась с общественной инициативы. По словам Некрасова, у каждого из участников группы разработчиков было понимание того, чего именно сейчас не хватает военным в зоне спецоперации.

Совместно с Союзом отцов Новосибирской области, Росгвардией и специальными подразделениями удалось создать уникальное защитное одеяло против обнаружения тепловизором. Для пошива использовались различные материалы, после чего разработка прошла испытания и тесты.

«Основной задачей было сделать бойца незаметным, невидимым для тепловизора. Материал для накидки подбирался прочный на разрыв, обязательно с камуфляжной расцветкой и водоотталкивающей пропиткой», — рассказал один в беседе с Сиб.фм Алексей Некрасов.

В случае ранения, защитная накидка может использоваться как носилки для эвакуации с помощью крепко пришитых петель-ручек. Также накидкой можно применять в блиндаже в качестве теплого коврика.

В зоне СВО накидки могут применяться в разных ситуациях – маскировать разведгруппы при передвижениях на позиции либо прятать снаряжение и технику.

«Накидка себя показала на определенном этапе, она действительно работает, и всегда есть заявки на потребность в военных подразделениях. На сегодняшний день защитные накидки отправляют в Министерство обороны, Росгвардии, ФСБ, мобилизованному личному составу, для ЧВК «Вагнер» и т.д.» — пояснил собеседник

Разработка уже получила положительные отзывы от военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.