В Новосибирске сгорел ларёк с лепешками и беляшами

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска сгорел ларёк с лепешками и беляшами.

В Новосибирске на рынке на улице Комсомольской загорелся ларёк с с лепешками, беляшами и хот-догами. Об этом сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54".

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Остановить возгорание самим владельцам не удалось. По словам очевидцев, вонь от горения быстро распространилась на стоящие рядом киоски.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сгорел ларёк с чебуреками на «Студенческой».