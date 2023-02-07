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В Новосибирске снегоуборщик мешал проезду скорой помощи

Фото В Новосибирске снегоуборщик мешал проезду скорой помощи
Фото В Новосибирске снегоуборщик мешал проезду скорой помощи

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске снегоуборщик не давал 10 минут проехать машине скорой помощи.

Вечером 9 февраля, в Новосибирске снегоуборочный трактор мешал проезду скорой помощи с работающими мигалками и сиреной. Об этом сообщили в тг-канале «АСТ-54 Black»‎.

По данным канала, инцидент произошел на Станиславском жилмассиве. На опубликованном видео видно, что спецтранспорт с включенными проблесковыми не может проехать из-за трактора.

«Вот эта история происходит в течение где-то минут десяти. Там чистит трактор и никак не проехать. Она стоит минут десять с лишним и орёт»‎, — делится женщина на видео.

Другие подписчики предположили, что трактор не загораживал путь, а наоборот, расчищал для кареты скорой.

Как ранее писал Сиб.фм, медики пожаловались на нечищеные дороги в жилом секторе Новосибирска, по которым невозможно добраться к месту вызова.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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