В Новосибирске спасатели обнаружили в квартирах тела троих мужичин

Фото: МАСС

В Новосибирске 6 февраля спасатели обнаружили тела троих мужчин.

В Новосибирске сотрудники МАСС обнаружили тела троих мужчин без признаков жизни в двух районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, в Центральном районе поступил сигнал, что на улице Ядринцевская мужчина не выходит на связь. Сотрудники вскрыли дверь и увидели мертвого мужчину 1938 года рождения. Тело передали сотрудникам полиции.

Позже, подобный сигнал поступил в Дзержинском районе города. Сотрудники МАСС в квартире на улице Лежена обнаружили тело мужчины 1966 года. На место вызвали сотрудников правопорядка.

Третий сигнал поступил опять из Центрального района города. В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружили мужчину 1961 года рождения. Тело передали правоохранительным органам.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске при разборе завалов, образовавшихся после взрыва в гаражном кооперативе «Литейщик», спасатели нашли тело погибшего мужчины.