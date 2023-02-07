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общество

В Новосибирске умершему обманутому дольщику назначили компенсацию за непостроенную квартиру

Фото В Новосибирске умершему обманутому дольщику назначили компенсацию за непостроенную квартиру
Фото В Новосибирске умершему обманутому дольщику назначили компенсацию за непостроенную квартиру

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение назначить денежную компенсацию обманутому дольщику за непостроенную квартиру в Новомарусино. При этом выяснилось, что местный житель умер еще в мае 2020 года.

Умерший житель Новосибирска Виктор Пилипенко приобрел квартиру в строящемся микрорайоне Новомарусино в августе 2017 года. Мужчина оформил ипотечный кредит сроком на 140 месяцев. Последнюю выплату он сделал в январе 2020 года. В мае этого же года обманутый дольщик скончался, пишет Прецедент.

Помощник конкурсного управляющего Сергей Цой рассказал, что на данные момент умерло уже около 10 обманутых дольщиков Новомарусино, которые так и не дождались своих квартир. Среди них и 72-летняя Тамара Пчелинцева, которая скончалась в январе текущего года.

«Она выходила из автобуса 30 маршрута, закрылась дверь, она упала, и автобус проехал по ее ногам. На скорой ее увезли в больницу, но, к сожалению, она умерла», — поделилась еще одна обманутая дольщица ООО «ДЖН» Татьяна Жук.

Среди обманутых дольщиков Новомарусино есть и так называемые «подснежники».

«Это дольщики, которые попали в реестр, сформированный ППК «Фонд» на получение компенсационных выплат. Но позже этих людей не удалось разыскать. Это значит, что ни они, ни их возможные наследники пока не получили компенсационные выплаты», — объяснил помощник конкурсного управляющего.

Напомним, что Бастрыкин взял под контроль дело обманутых дольщиков «Новомарусино» в Новосибирске.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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обманутые дольщики
Новосибирская область
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