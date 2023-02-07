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В Новосибирске впервые подали заявки на установку «умных» остановок

Фото В Новосибирске впервые подали заявки на установку «умных» остановок
Фото В Новосибирске впервые подали заявки на установку «умных» остановок

Фото: Depositphotos

Власти Новосибирска получили первые шесть заявок на строительство «умных» остановок.

В Новосибирске подали шесть заявок поступили на установку четырех «умных» остановок. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в мэрии. Как утончили в пресс-службе городской администрации, речь идёт о «комфортных остановках» «ПКиО «Березовая роща», «Ул. Народная», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования».

«Тот факт, что сейчас мы имеем от потенциальных инвесторов обращения о намерении заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок, свидетельствует о заинтересованности предпринимателей в данной форме инвестиционного проекта», — прокомментировал руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

По его словам, при минимальных исполнениях условий конкурса, которые предполагают установку от 2 до 4 остановочных навесов, уже сейчас можно приступить к размещению 110 конструкций.

«Мы нашли, как нам кажется, оптимальную форму взаимодействия муниципалитета и предпринимательского сообщества по комфортным остановкам», — добавил Витухин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска отказалась от концессии для установки «умных» остановок из-за низкого интереса инвесторов. Теперь предприниматели смогут выкупать павильоны по одному. По новым условиям каждый инвестор сможет создать 1 павильон и получить его в свою собственность, но при этом построит и передаст несколько остановочных навесов в собственность города. Также все остановки должны быть выполнены «в едином архитектурном стиле в рамках инвестиционных договоров».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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