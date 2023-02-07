Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирской области на 23,8% подорожали гробы

Фото В Новосибирской области на 23,8% подорожали гробы
Фото В Новосибирской области на 23,8% подорожали гробы

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области средняя цена гроба составила 5715 рублей.

Новосибирская область стала третей по динамике роста цен на гробы. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

По данным издания, в регионе цена гроба в конце 2022 года составила 5715 рублей, что на 23,8% дороже, чем годом ранее.

Также скачок цен наблюдается в Томской области, где цена поднялась на 56,7% — около 4675 за гроб и в Кемеровской области цена гробов выросла на 24,8% – до 5544 рублей.

Самые дорогие гробы в Туве, около 7755 рублей, Красноярском крае — 7691 рублей и Хакасии — 7567 рублей.

Самые дешевые в Омской области, средняя цена составляет 2919 рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, жителей Новосибирска напугали «гробы» в центре города.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21635
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
11571
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
8953
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8272
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7832
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6054
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
5982
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале