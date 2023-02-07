В Новосибирской области на 23,8% подорожали гробы

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области средняя цена гроба составила 5715 рублей.

Новосибирская область стала третей по динамике роста цен на гробы. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

По данным издания, в регионе цена гроба в конце 2022 года составила 5715 рублей, что на 23,8% дороже, чем годом ранее.

Также скачок цен наблюдается в Томской области, где цена поднялась на 56,7% — около 4675 за гроб и в Кемеровской области цена гробов выросла на 24,8% – до 5544 рублей.

Самые дорогие гробы в Туве, около 7755 рублей, Красноярском крае — 7691 рублей и Хакасии — 7567 рублей.

Самые дешевые в Омской области, средняя цена составляет 2919 рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, жителей Новосибирска напугали «гробы» в центре города.