В центре Новосибирска появился говорящий светофор

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)
В Новосибирске появился говорящий светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.
В Новосибирске появился говорящий светофор, он сообщает пешеходам о том, что дорогу можно переходить. Об этом сообщили читатели «АиФ-Новосибирск».
Светофор установлен на перекрестке улиц Гоголя и Каменской. По словам читателей издания, в конце работы зеленого цвета, светофор сообщает: Заканчивается переход».
Как ранее сообщал Сиб.фм, в декабре 2022 года установили новые светофоры за 7,6 млн рублей.
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