В центре Новосибирска появился говорящий светофор

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске появился говорящий светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.

В Новосибирске появился говорящий светофор, он сообщает пешеходам о том, что дорогу можно переходить. Об этом сообщили читатели «АиФ-Новосибирск».

Светофор установлен на перекрестке улиц Гоголя и Каменской. По словам читателей издания, в конце работы зеленого цвета, светофор сообщает: Заканчивается переход».

Как ранее сообщал Сиб.фм, в декабре 2022 года установили новые светофоры за 7,6 млн рублей.