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общество

В тюменском лесу местные жители нашли гору трупов животных

Фото В тюменском лесу местные жители нашли гору трупов животных
Фото В тюменском лесу местные жители нашли гору трупов животных

Freepik, authors: lauraag/ Фото носит иллюстративный характер

В лесу под Тюменью были найдены останки крупного рогатого скота, а именно: шкуры, головы, ноги и внутренности.

В лесу под Тюменью местные жители обнаружили гору трупов животных, а именно крупного рогатого скота. Кадры с места очевидцы опубликовали в социальных сетях, пишет МегаТюмень.

«Велижанский тракт, между 21 километром и 22. В лесу кто-то оставил отходы: шкуры, головы, ноги и внутренности КРС. Сейчас тепло настанет, такая вонь будет», – говорят горожане.

Кроме того, тюменцы вспомнили, что недавно в одном из дачных обществ в мусорные баки выкинули шкуры баранов.

«Вот так всякая сибирская язва и всплывает «неизвестно откуда», – подметили они.

Напомним, житель Кузбасса снял видео с горой разлагающихся кишок.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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животные
труп
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