Жительница Новосибирска продала ребёнка за 850 тысяч рублей

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм (фото носит иллюстративный характер)

Жительница Новосибирска получила условный срок за продажу младенца за 850 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска продала собственного ребёнка за 850 тысяч рублей. Торговлей младенцами занималась красноярская фирма под видом суррогатного материнства.

По материалам дела, 34 летняя женщина в 2019 году нашла компанию, которая занималась суррогатным материнством. Сибирячка прошла процедуру искусственного оплодотворения в Камбодже. Спустя 9 месяцев родила малыша в Красноярске и продала за 850 тысяч рублей.

Её признали виновной и приговорили к условному сроку на 3.5 с испытательным сроком на 2 года. Прокуратура будет обжаловать приговор после получения копии документа.

Как ранее писал Сиб.фм, в Рождество пятеро подростков на трассе нашли новорожденного ребёнка в коробке.