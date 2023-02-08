Андрей Травников поздравил новосибирских учёных с Днём российской науки

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Более одного миллиарда рублей направит Новосибирская область на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе в этом году. Кроме того, по предложению молодых ученых в регионе запустят новые проекты — «Пушкинскую карту» для аспирантов и создание новых молодежных лабораторий. Об этом в День науки заявил Губернатор Андрей Травников.

Глава области Андрей Травников поздравил учёных, исследователей, сотрудников НИИ и университетов, научных работников, а также всех жителей области с праздником. Он также обозначил главные задачи, которые предстоит решить для усиления позиций региона в научной среде. Также глава региона провёл встречу с молодыми учёными.

Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ впервые был сформирован в 2022 году, а Новосибирская область заняла в нём шестое место.

«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона», — заявил Андрей Травников.

Добиться этого не сложно. Это не только проекты развития научной инфраструктуры, но и меры поддержки — мощные инструменты по стимулированию научной, инновационной деятельности. Одни из таких проектов — строительство ЦКП СКИФ и кампуса НГУ, реализация десятков научных проектов в рамках программы «Академгородок 2.0», проекты СиббиоНОЦ. Под решение этих задач региональное Правительство настраивает меры поддержки учёных, научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.

«И это только по эгидой регионального министерства науки и инновационного развития. Немалые средства сконцентрированы в программах других министерств – минпромторга, минсельхоза, минЖКХ. Задача этого года – донастроить наши инструменты — различные меры поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим. И акцент необходимо сделать на использование результатов исследований, на внедрение новых технологий, созданных в Новосибирской области. Это первый шаг», — обозначил направление работы Андрей Травников.

Запуск процесса постоянной актуализации исследовательских задач и интересов органов власти региона, отдельных отраслевых предприятий — ещё одна задача. Глава региона уточнил, что этот процесс надо сделать максимально открытым. Люди должны видеть, какие задачи важны для области, какие научные коллективы берутся за их решение, какие результаты и когда они выдают, как эти результаты внедряются реальными предприятиями. Такую систему Правительство планирует начать выстраивать уже в I квартале 2023 года.

На встрече с молодыми учёными Андрей Травников объявил о запуске «Пушкинской карты» для аспирантов. Она начнёт работать с мая. Другой федеральный инструмент — молодёжные лаборатории.

В 2021 году благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России появилось 120 молодежных лабораторий. В 2022-м — ещё 207. По условиям конкурсного отбора для получения государственной субсидии на создание научной молодежной лаборатории её руководитель и две трети коллектива должны быть не старше 39 лет. В Новосибирской области сегодня работает уже десять молодежных лабораторий. Но запрос со стороны ученых на них — гораздо больше. В итоге региональными властями было принято решение о создании молодежных лабораторий не только в рамках нацпроекта, но и за счёт средств регионального бюджета.