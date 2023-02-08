Автоэксперт оценил вероятность замены европейских автомобилей на иранские

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По мнению автоэксперта, в России сейчас дефицит новых автомобилей, а Иран находится под санкциями, что почти лишает его рынка сбыта. Поэтому замена европейских автомобилей на иранские станет взаимовыгодным сотрудничеством.

Недавно появилась информация о том, что на российский авторынок готовится выйти производитель автомобилей из Ирана SAIPA. Уже известно, что дебютными станут сразу три модели – хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin, пишет Online47.

Автоэксперты уверены, что такой интерес иранских автопроизводителей к рынку России неспроста. Иран находится под санкциями, что почти лишает его рынка сбыта, а Россия же сейчас испытывает дефицит новых автомобилей.

«Именно поэтому партнерство с российскими дилерами выгодно как для иранских автоконцернов, так и для автосалонов России, где сейчас сохраняется дефицит новых авто», – считает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Специалист также отметил, что присутствие иранских брендов на российском рынке позволит расширить ассортимент седанов и составит конкуренцию некоторым моделям АвтоВАЗа. Однако это произойдет только в том случае, если стоимость иранских машин будет ниже или равна цене на отечественные авто.

Кроме того, Тузов напомнил, что иранские автомобили уже поставлялись на российский рынок в 2006–2008 годах, в связи с чем проблем с их ремонтом и обслуживанием не возникнет. Как и с поставками комплектующих и расходников. А это в текущих условиях – весомое преимущество, подытожил он.

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