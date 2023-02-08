Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Автоэксперт оценил вероятность замены европейских автомобилей на иранские

Фото Автоэксперт оценил вероятность замены европейских автомобилей на иранские
Фото Автоэксперт оценил вероятность замены европейских автомобилей на иранские

Freepik, authors: Fahroni

По мнению автоэксперта, в России сейчас дефицит новых автомобилей, а Иран находится под санкциями, что почти лишает его рынка сбыта. Поэтому замена европейских автомобилей на иранские станет взаимовыгодным сотрудничеством.

Недавно появилась информация о том, что на российский авторынок готовится выйти производитель автомобилей из Ирана SAIPA. Уже известно, что дебютными станут сразу три модели – хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin, пишет Online47.

Автоэксперты уверены, что такой интерес иранских автопроизводителей к рынку России неспроста. Иран находится под санкциями, что почти лишает его рынка сбыта, а Россия же сейчас испытывает дефицит новых автомобилей.

«Именно поэтому партнерство с российскими дилерами выгодно как для иранских автоконцернов, так и для автосалонов России, где сейчас сохраняется дефицит новых авто», – считает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Специалист также отметил, что присутствие иранских брендов на российском рынке позволит расширить ассортимент седанов и составит конкуренцию некоторым моделям АвтоВАЗа. Однако это произойдет только в том случае, если стоимость иранских машин будет ниже или равна цене на отечественные авто.

Кроме того, Тузов напомнил, что иранские автомобили уже поставлялись на российский рынок в 2006–2008 годах, в связи с чем проблем с их ремонтом и обслуживанием не возникнет. Как и с поставками комплектующих и расходников. А это в текущих условиях – весомое преимущество, подытожил он.

Напомним, в Новосибирске за 10 млн рублей выставили на продажу раритетный Hudson Deluxe Eight.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

автомобили
иномарки
сотрудничество
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16320
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9375
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8779
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7239
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6321
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5083
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4434
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов