Депутат из Новосибирска Антонов оценил возможность второй волны мобилизации

Фото: Ростислав Антонов

Возможность второй волны мобилизации оценил депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов рассказал о второй волне мобилизации. По его словам, Россия не нуждается ещё в одном призыве. Об этом заявил политик в беседе с Om1.ru.

Он отметил, что страна находится в условиях, когда все должны направить усилия на достижение победы.

«Если для этого будет необходимо увеличить количество военнослужащих, то так и сделают. Как я знаю, сейчас эта задача не стоит», — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Антонов объяснил необходимость частичной мобилизации.