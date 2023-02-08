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общество

Депутат из Новосибирска Антонов оценил возможность второй волны мобилизации

Фото Депутат из Новосибирска Антонов оценил возможность второй волны мобилизации
Фото Депутат из Новосибирска Антонов оценил возможность второй волны мобилизации

Фото: Ростислав Антонов

Возможность второй волны мобилизации оценил депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов рассказал о второй волне мобилизации. По его словам, Россия не нуждается ещё в одном призыве. Об этом заявил политик в беседе с Om1.ru.

Он отметил, что страна находится в условиях, когда все должны направить усилия на достижение победы.

«Если для этого будет необходимо увеличить количество военнослужащих, то так и сделают. Как я знаю, сейчас эта задача не стоит», — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Антонов объяснил необходимость частичной мобилизации.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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