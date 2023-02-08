Депутат из Новосибирска Антонов оценил возможность второй волны мобилизации

Фото: Ростислав Антонов
Возможность второй волны мобилизации оценил депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.
Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов рассказал о второй волне мобилизации. По его словам, Россия не нуждается ещё в одном призыве. Об этом заявил политик в беседе с Om1.ru.
Он отметил, что страна находится в условиях, когда все должны направить усилия на достижение победы.
«Если для этого будет необходимо увеличить количество военнослужащих, то так и сделают. Как я знаю, сейчас эта задача не стоит», — поделился он.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Антонов объяснил необходимость частичной мобилизации.
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