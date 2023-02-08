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Год катастроф: обнародованы чудовищные предсказания Ванги и Нострадамуса на 2023 год

Фото Год катастроф: обнародованы чудовищные предсказания Ванги и Нострадамуса на 2023 год
Фото Год катастроф: обнародованы чудовищные предсказания Ванги и Нострадамуса на 2023 год

Pixabay.com

Катаклизмы разного рода на 2023 год предсказывали многие знаменитые прорицатели современности и прошлых веков. Учитывая недавние мощные землетрясения в Турции и Сирии, пророчества сбываются с невероятной скоростью.

Самыми точными по «сбываемости» были, есть и остаются прогнозы Нострадамуса и Ванги. Никто из них двоих не «привязывал» свои пророческие высказывания к определенным и точным данным. Толкователи их наследия лишь строят гипотезы, пытаясь соотнести слова и даты.

Трясти будет весь мир, и эти потрясения будут иметь ужасающие последствия для населения планеты и отдельных стран, говорила Ванга. Некоторые толкователи считают, что речь идёт о ядерной катастрофе, но и природный характер мировых катаклизмов не исключён. Если это пророчество Ванги начало сбываться, подземные толчки в разных точках планеты в 2023 году будут лишь усиливаться и происходить еще более масштабно.

Кроме того, слепая провидица говорила о предстоящем смещении орбиты Земли: «Люди будут устранять последствия того, что сами натворили, а мир охватит очередная пандемия, вызванная вырвавшимся из лаборатории вирусом».

В своих видениях Ванга рассмотрела разработку нового биологического оружия, которое будут вводить в кровь подопытных, что приведёт к масштабным эпидемиям.

Известно и ещё об одном видении болгарской ясновидящей. В нём она, якобы, увидела столкновение земли с небесным телом. Это событие запустит цепочку климатических перемен: на Земле поднимется температура воздуха, а также уровень воды в океане, что приведет к разным стихийным бедствиям, включая наводнения.

Ничуть не легче будет жизнь в 2023 году, по мнению другого популярного пророка Мишеля Нострадамуса. По его словам из десяти знаменитых центурий, военные конфликты развяжутся в разных уголках мира (особенно велика угроза арабско-турецкого конфликта). В целом 2023 год ознаменует очищение и духовное возрождение человечества, а потрясения этого времени приведут к началу новой эры в жизни человечества.

В 2023 году метеорит столкнётся с Землей и разрушит целые города, а также вызовет толчки в океане, создающие цунами и землетрясения, считал Нострадамус. При этом ряд территорий поглотят воды океанов, а весь мир накроет волна стихийных бедствий. Из-за катаклизмов и войн питьевой воды на Земле станет критически мало.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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