Карина Манящая. Стриптизёрша из Новосибирска рассказала о заработке на приватных танцах

Фото: dancesense.ru, pixabey, Дениса Винокурова / Сиб.фс

9 февраля отмечается международный день стриптиза. Сиб.фм пообщался с танцовщицей из Новосибирска и узнал о тонкостях профессии.

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9 февраля во всем мире отмечается день стриптиза. Принято считать, что история этого танца началась в знаменитом парижском кабаре Мулен Руж. Именно в этот день в 1893 году одна из танцовщиц под псевдонимом Мона во время танца сбросила с себя всю одежду. Сиб.фм пообщался с одной из "последовательниц Моны".

Карина — 24-летняя танцовщица из Новосибирска. К шесту девушка приобщилась на 2 курсе института. В стриптиз-индустрию нашу собеседницу заманил легкий, а самое главное высокий денежный доход. По словам Карины, в тот момент она была готова на все, лишь бы заработать.

«Когда живешь в общаге с тараканами, разделяя с ними не только квадратные метры, но и продукты, хочется только свалить отсюда и как можно быстрее.

Нужно было срочно зарабатывать. А куда еще можно было пойти работать 20-летней студентке после учебы? Промоутеры столько не зарабатывают», — рассказала она.

Встречают по одёжке

Стриптизерша должна быть безупречна. Хорошая физическая форма, красивый сценический макияж. По словам Карины, внешний вид напрямую влияет на репутацию компании. Перед каждой сменой администратор клуба проверяет у девочек маникюр на наличие покрытия и отсутствие сломанных ногтей, также администратор оценивает качество мейка.

«В стриптиз-клубе бывают различные шоу-программы. Для каждой из них нужен особенный образ. В нашем клубе можно найти разные костюмы — от зайчика до снегурочки», — поделилась Карина.

Шест — твой товарищ

Многие ошибочно полагают, что крутиться на шесте это проще простого. Однако мало кто представляет, настолько это тяжелый труд. Многие танцовщицы после смены жалуются на боли в мышцах и суставах.

«Пробовали раскрутиться на шесте? Один раз отталкиваешься ногой, и происходит волшебное вращение, которое отрабатывается месяцами, а то и годами. Самое сложное найти для себя точку опоры, если получится, шест станет твоим товарищем. Главное — двигаться плавно и без резких движений», — объясняет собеседница.

Размер имеет значение

Еще одно тяжелое испытание – продержаться несколько часов на стрипах. Рабочий день в стриптиз-клубе начинается примерно в 22 вечера и длится до 6 утра. Это специальная обувь для танцовщиц стриптиза. Шпилька на такой обуви может достигать до 10-15 сантиметров и больше. Если танцовщица на стрипах – в зале ее видят все.

Карина Манящая

Как правило, стриптизерши не используют реальные имена. В целях безопасности необходимы псевдонимы.

«Каждая, кто приходит в наш клуб в качестве танцовщицы, придумывает себе псевдоним. Как правило это имя и какое-нибудь красивое прилагательное, например: Карина Манящая, Милана Превосходная, Анжелика Блестящая и тд.», поясняет собеседница.

Кто приходит в профессию?

«Мало кто приходит в профессию осознано, типа: «Я не хочу работать стрипухой до 50 лет», а по итогу так и получается. Работала у нас одна женщина, на тот момент ей почти 40 лет было, платила кредит, оплатила обучение ребенку, погасила ипотеку», — говорит Карина.

Кому-то таким образом удается выплачивать кредит, покупать новый автомобиль, телефон или брендовые вещи.

Не клиент, а гость

«Это простая, но очень важная истина. Когда к вам приходят гости, вы делаете все, чтобы им было комфортно в вашем доме. У нас в клубе такая же система, только наши гости за атмосферу еще и хорошо платят», — подчеркивает собеседница Сиб.фм.

20 тысяч за смену

Зарабатывают танцовщицы от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Как рассказала Карина, основной доход идет от приватного танца.

«Если приват стоит тысячу, мне с этого привата заплатят половину. За смену в клубе, танцовщица может заработать от 20 тысяч и выше, как я в первый день», — вспоминает девушка

Приват – это танец, который заказывает гость, выбирая кого-то из танцовщиц, иногда даже двух. Все происходит в отдельной комнате.

«В привате ты находишься 5 минут, это 3 песни. Потом приходит администратор и спрашивает: будете продлевать? Если гость соглашается, то ты танцуешь дальше. Ты подсаживаешься близко, но не навязывая себя.

Нельзя расспрашивать про семью и работу. Нужно не только быть красивой, но и уметь поддержать беседу, особенно если гость обеспеченный», говорит Карина.

Для танцовщиц любой тесный контакт с гостем, за исключением откровенного танца, – табу. Максимум, стриптизерша может позволить мужчине – погладить себя. Никаких поцелуев, лишних прикосновений и так далее. Любая интимная связь с гостем заведения наказывается увольнением.

Стриптиз –это бизнес

«Если ты скромная и зажатая, в стриптизе тебе делать нечего. От того, на что ты сумела «уломать» гостя и за сколько — зависит твой кусок хлеба. Стриптиз – это не столько танец, сколько бизнес. Здесь нужно не только красивое тело и сексуальный наряд, но и хитрость, и умение расположить к себе человека», — подытожила девушка.

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