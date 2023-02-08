Карина Манящая. Стриптизёрша из Новосибирска рассказала о заработке на приватных танцах

Фото: dancesense.ru, pixabey, Дениса Винокурова / Сиб.фс
9 февраля отмечается международный день стриптиза. Сиб.фм пообщался с танцовщицей из Новосибирска и узнал о тонкостях профессии.
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9 февраля во всем мире отмечается день стриптиза. Принято считать, что история этого танца началась в знаменитом парижском кабаре Мулен Руж. Именно в этот день в 1893 году одна из танцовщиц под псевдонимом Мона во время танца сбросила с себя всю одежду. Сиб.фм пообщался с одной из "последовательниц Моны".
Карина — 24-летняя танцовщица из Новосибирска. К шесту девушка приобщилась на 2 курсе института. В стриптиз-индустрию нашу собеседницу заманил легкий, а самое главное высокий денежный доход. По словам Карины, в тот момент она была готова на все, лишь бы заработать.
«Когда живешь в общаге с тараканами, разделяя с ними не только квадратные метры, но и продукты, хочется только свалить отсюда и как можно быстрее.
Нужно было срочно зарабатывать. А куда еще можно было пойти работать 20-летней студентке после учебы? Промоутеры столько не зарабатывают», — рассказала она.
Стриптизерша должна быть безупречна. Хорошая физическая форма, красивый сценический макияж. По словам Карины, внешний вид напрямую влияет на репутацию компании. Перед каждой сменой администратор клуба проверяет у девочек маникюр на наличие покрытия и отсутствие сломанных ногтей, также администратор оценивает качество мейка.
«В стриптиз-клубе бывают различные шоу-программы. Для каждой из них нужен особенный образ. В нашем клубе можно найти разные костюмы — от зайчика до снегурочки», — поделилась Карина.
Многие ошибочно полагают, что крутиться на шесте это проще простого. Однако мало кто представляет, настолько это тяжелый труд. Многие танцовщицы после смены жалуются на боли в мышцах и суставах.
«Пробовали раскрутиться на шесте? Один раз отталкиваешься ногой, и происходит волшебное вращение, которое отрабатывается месяцами, а то и годами. Самое сложное найти для себя точку опоры, если получится, шест станет твоим товарищем. Главное — двигаться плавно и без резких движений», — объясняет собеседница.
Еще одно тяжелое испытание – продержаться несколько часов на стрипах. Рабочий день в стриптиз-клубе начинается примерно в 22 вечера и длится до 6 утра. Это специальная обувь для танцовщиц стриптиза. Шпилька на такой обуви может достигать до 10-15 сантиметров и больше. Если танцовщица на стрипах – в зале ее видят все.
Как правило, стриптизерши не используют реальные имена. В целях безопасности необходимы псевдонимы.
«Каждая, кто приходит в наш клуб в качестве танцовщицы, придумывает себе псевдоним. Как правило это имя и какое-нибудь красивое прилагательное, например: Карина Манящая, Милана Превосходная, Анжелика Блестящая и тд.», поясняет собеседница.
«Мало кто приходит в профессию осознано, типа: «Я не хочу работать стрипухой до 50 лет», а по итогу так и получается. Работала у нас одна женщина, на тот момент ей почти 40 лет было, платила кредит, оплатила обучение ребенку, погасила ипотеку», — говорит Карина.
Кому-то таким образом удается выплачивать кредит, покупать новый автомобиль, телефон или брендовые вещи.
«Это простая, но очень важная истина. Когда к вам приходят гости, вы делаете все, чтобы им было комфортно в вашем доме. У нас в клубе такая же система, только наши гости за атмосферу еще и хорошо платят», — подчеркивает собеседница Сиб.фм.
Зарабатывают танцовщицы от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Как рассказала Карина, основной доход идет от приватного танца.
«Если приват стоит тысячу, мне с этого привата заплатят половину. За смену в клубе, танцовщица может заработать от 20 тысяч и выше, как я в первый день», — вспоминает девушка
Приват – это танец, который заказывает гость, выбирая кого-то из танцовщиц, иногда даже двух. Все происходит в отдельной комнате.
«В привате ты находишься 5 минут, это 3 песни. Потом приходит администратор и спрашивает: будете продлевать? Если гость соглашается, то ты танцуешь дальше. Ты подсаживаешься близко, но не навязывая себя.
Нельзя расспрашивать про семью и работу. Нужно не только быть красивой, но и уметь поддержать беседу, особенно если гость обеспеченный», говорит Карина.
Для танцовщиц любой тесный контакт с гостем, за исключением откровенного танца, – табу. Максимум, стриптизерша может позволить мужчине – погладить себя. Никаких поцелуев, лишних прикосновений и так далее. Любая интимная связь с гостем заведения наказывается увольнением.
«Если ты скромная и зажатая, в стриптизе тебе делать нечего. От того, на что ты сумела «уломать» гостя и за сколько — зависит твой кусок хлеба. Стриптиз – это не столько танец, сколько бизнес. Здесь нужно не только красивое тело и сексуальный наряд, но и хитрость, и умение расположить к себе человека», — подытожила девушка.
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