Клиенты опорного банка «Ростеха» выбирают онлайн-сервисы

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Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) при проведении операций. В 2022 году количество платежей через мобильное приложение увеличилось на 51,6%.

По итогам декабря 2022 года количество операций на одного клиента выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольшей популярностью среди дистанционных сервисов пользовались переводы и платежи — их количество выросло на 134,9% и на 51,6% соответственно. Высокая активность и вовлеченность пользователей мобильного приложения банка подтверждается также значением показателя DAU/MAU — он сообщает, как часто пользователи возвращаются в приложение. На конец 2022 года DAU/MAU составил 28%.

«Сейчас клиенты стремятся выполнять даже самые сложные финансовые операции с помощью своего смартфона, имея доступ к банковским продуктам и услугам круглосуточно и без выходных», — отмечает директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Как сообщает банк, дистанционные каналы обслуживания включают все актуальные опции. Его клиенты могут совершать операции по всем банковским продуктам — картам, вкладам, кредитам, а также осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, включая сотовую связь, интернет, ЖКХ и многое другое. В 2022 году клиенты банка стали чаще открывать вклады дистанционно. Доля оформленных таким образом сбережений в течение года превысила 70%.