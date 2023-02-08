Когда откроется новый ЛДС в Новосибирске

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Депутаты строительного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области так и не услышали ответа на вопрос: когда новая ледовая арена откроется для широкой публики?

Сегодня, 8 февраля, на заседании комитета регионального парламента по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты заслушали заключение Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о результатах обследования использования средств областного бюджета, направленных на создание многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске в 2020-2021 году и за девять месяцев 2022 года.

С докладом выступила председатель КСП Новосибирской области Елена Гончарова. Она напомнила, что ранее проверка КСП по использованию областных средств уже проводилась за 2019-2020 года. Тогда была выявлена оплата несмонтированного оборудования, неиспользованных для производства работ материалов, что, по мнению КСП, проводилось для соблюдения формального графика выполнения работ и освоения бюджетных средств. «Палата тогда обратила внимание на возможные риски по невыполнению работ в предусмотренные графиками сроки и предлагала увеличить темпы выполнения работ», – подчеркнула Елена Гончарова.

В рамках нового обследования КСП провела анализ всего комплекса объектов многофункциональной ледовой арены и выборочный осмотр выполненных работ, по состоянию на 1 октября 2022 года. «Фактически по состоянию на 1 октября 2022 года на создание комплекса ледовой арены направлено 22,7 миллиарда рублей или 94,2 процента от общей стоимости работ, – рассказала председатель КСП. – При этом, общий объем принятых работ на всех объектах составил 12 миллиардов рублей или 49,8 процента от общего объема необходимых затрат. Объем неотработанных авансов – 11,7 миллиарда рублей, из которых основная доля – 95,2 процента по объекту строительства многофункциональной ледовой арены».

Также Елена Гончарова отдельно остановилась на каждом объекте. 14,1 миллиарда рублей направлено на строительство многофункциональной ледовой арены. При этом, объем принятых работ составил 3,9 миллиарда рублей или 26,2 процента от общей цены контрактов. «Дата окончания работ на объекте по последнему дополнительному соглашению-контракту – 15 декабря 2022 года, – напомнила Елена Гончарова. – По информации государственного казенного учреждения «Арена», по состоянию на 17 октября 2022 года, строительная готовность объекта составляла 76 процентов. Отставание от графика производства работ – 70 дней». По словам Елены Гончаровой, которая сослалась на мнение ГКУ «Арена», основными причинами отставания от графиков являлось недостаточное количество рабочих на отделочных работах, распространение новой коронавирусной инфекции, что повлекло приостановление деятельности на длительный срок большинства поставщиков-субподрядчиков и перевод сотрудников на удаленную работу, отказ производителей от поставок рядов вида оборудования.

КСП нашла и много других нарушений при строительстве каждого из десяти объектов, включая подъездные дороги к ледовой арене, парк «Арена», станцию метро «Спортивная». По всем выявленным нарушениям КСП выписала предписания об устранении.

Региональные парламентарии задали свои вопросы. Депутат Дмитрий Козловский поблагодарил КСП за профессиональную работу и спросил у представителей регионального Правительства: «На 17 октября было отставание по срокам возведения объекта в 70 дней. Прошло уже 120 дней. На сегодняшний день все эти объекты введены или нет?» Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ответил, что ледовая арена введена в эксплуатацию 30 декабря 2022 года, первый этап. «В первый этап входит непосредственно здание ледовой арены, КПП, камеры хранения, за исключением одного контрольно-пропускного пункта, малого, № 1», – объяснил министр.

По информации Алексея Колмакова, 13 декабря 2022 года была пройдена техническая экспертиза ледовой арены, а финансовые документы пока находятся в Главгосэкспертизе, в Москве. «Последние замечания мы устраняем и получаем заключение.

После этого мы имеем право закрывать объемы работ в деньгах», – уточнил Алексей Колмаков. Министр добавил, что все работы, необходимы для деятельности арены на объекте завершены. Пока ведется пусконаладка оборудования на объекте, включая спортивное оборудование. А 21 февраля на новой арене пройдут тестовые первые матчи с участием команд силовых структур. Сейчас к этим матчам завершают заливку льда на большой арене.

«А формат проведения какой будет? Это же, я думаю, всем интересно. Будут ли там зрители?» – поинтересовался председатель комитета Олег Подойма. Глава Минстроя ответил, что зрителями также станут сотрудники силовых структур.

Дмитрий Козловский задал еще один вопрос: заложены ли деньги на этот год на содержание новых десяти объектов? Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин заверил: средства на содержание ледовой арены предусмотрены.

«В заключении КСП сказано, что на дорогу завезли песок не той фракции, – продолжил Дмитрий Козловский. – Чем это чревато? Мы должны разобрать эту дорогу? Усилить ее как-то? И как мы тогда весь объект введем в эксплуатацию, если не сможем подъехать по этой дороге». Алексей Колмаков ответил, что в теплый период года будет проведено обследование состояния дорог, к которым возникли вопросы по составу песка. А уже после этой экспертизы дороги будут либо частично отремонтированы, либо изменят документацию. Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко задал вопрос: «Песок одинаковый? Дорог-то две: верхняя и нижняя?». И получил ответ: «Песок разный. Вопросы к песку только по нижней дороге».

Решение комитета озвучил председатель комитета Олег Подойма: принять информацию Контрольно-счетной палаты к сведению.