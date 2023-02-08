Лекарство против рака: молодые новосибирские ученые разрабатывают универсальную технологию борьбы с болезнью

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Какой будет российская наука завтра? Какие невероятные возможности откроются перед человечеством?

Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» знакомит с молодыми новосибирскими учеными. Исследовательский азарт и искреннее желание докопаться до сути вещей помогают им преодолевать все преграды на пути к научным открытиям. Их идеи сегодня кажутся фантастическими, а завтра результаты их открытий прочно войдут в нашу жизнь. Наш рассказ — о чем мечтали в детстве, как приходят в большую науку, о новейших научных достижениях, о том, над чем работают и как отдыхают сегодняшние ломоносовы и ковалевские.

Наша следующая героиня расскажет, за что в 2020 году удостоилась премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных. А еще — о своих увлечениях в свободное время.

На встречу с героиней нашего сюжета мы отправляемся в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук.

Тема, над которой работает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории индуцированных клеточных процессов Евгения Долгова – особая. Наверное, не ошибемся, если скажем, что результатов исследований в этой сфере с надеждой ждут тысячи больных онкологическими заболеваниями и их близкие по всему миру.

Да, медицина в настоящее время серьезно продвинулась в лечении этих грозных недугов. Но до убедительной победы еще очень далеко. Поэтому каждый шаг, каждый успешный эксперимент ученого — это в будущем чья-то спасенная жизнь.

А технология, разработанная новосибирскими учеными, по словам Евгении Владимировны, уже сегодня, в ходе пилотных клинических испытаний, смогла продлить жизнь нескольким больным.

Евгения Долгова и ее коллеги сформулировали совершенно новую идеологию борьбы с болезнью.

«Хотя изначально, — рассказывает ученый, — наше исследование вообще не было связано с изучением опухолей. Изначально мы как молекулярные биологи наблюдали, как влияет на организм в целом и на стволовые клетки крови, в частности, экзогенная ДНК — то есть, та, которая не родственна организму. Что будет, если ее туда ввести извне?»

Но наука подобна реке, и исследование может изменить направление мысли ученого неожиданно даже для него самого. Так произошло и в этот раз.

«Постепенно нам стало интересно посмотреть, а может ли ДНК взаимодействовать не только со стволовыми клетками крови, но и со стволовыми клетками опухоли, — продолжает Евгения Долгова. — Дело в том, что недавно стала популярна теория гетерогенного строения опухоли. То есть, если раньше считали, что опухоль состоит из набора одинаковых клеток, и они все активно делятся, то в последние пару десятилетий развивается постулат, что опухоль как ткань неоднородна, в ней, так же, как в организме, есть свои опухолевые стволовые клетки. И именно они отвечают за развитие опухоли — за активное деление, рост, возникновение рецидивов, метастазов, устойчивость к химио-радиотерапии, к лечению».

Опыты, по словам исследователя, показали, что при попадании в эти стволовые опухолевые клетки, чужеродная ДНК мешает процессу восстановления повреждений, вызванных лечением больного, и таким образом опухолевая стволовая клетка не может себя вылечить и погибает. Стволовые опухолевые клетки убиваются, и опухоль уничтожается. В дальнейшем нет рецидивов развития заболевания.

«Уничтожение стволовых опухолевых клеток — это наша технология лечения онкологических заболеваний, которую мы разрабатываем», — объясняет суть своей работы Евгения Долгова.

Вообще, по ее словам, целенаправленная терапия на убийство стволовых опухолевых клеток сейчас очень популярна и активно развивается во всем мире.

Но все осложнялось тем, что до сих пор у разных опухолей набор маркеров, при помощи которых можно определить и убить эту клетку, был разный. Поэтому очень сложно подобрать какую-то терапию, которая бы подходила для разных типов рака. Обычно индивидуально разрабатывается какой-то препарат, который может лечить только какое-то конкретное заболевание.

«Уникальность нашей технологии в том, что мы обнаружили такое универсальное свойство, которое характерно для стволовых опухолевых клеток различного происхождения: как для рака молочной железы, так и для рака предстательной железы и так далее. Мы обнаружили универсальный маркер стволовых опухолевых клеток», — говорит ученый.

Что это даст? Во-первых, подчеркивает Евгения Долгова, это универсальный способ обнаружения стволовых опухолевых клеток, который поможет в диагностике. При помощи нашего способа можно предсказывать стадию заболевания больного, т.к. чем агрессивнее стадия, тем больше таких клеток.

И, кроме того, технология позволит по ходу лечения следить, насколько помогает тот или иной метод. Причем, это можно делать для любого типа рака, потому что нами проанализированы десятки типов опухолевых заболеваний, и везде обнаруживаются такие клетки, которые захватывают ДНК.

Но самое главное, что в перспективе теоретически эта технология может помочь при разработке универсального эффективного лекарства от рака.

Впрочем, добавляет ученый, мы пока не ставим себе такой сверхзадачи, потому что понимаем, что клинические исследования на разных типах рака, скорее всего, внесут какие-то свои нюансы.

Поэтому мы сознательно сузили область исследований и сейчас работаем с раком молочной железы, чтобы разработать препарат для лечения хотя бы вот этого конкретного типа опухоли. Поскольку сейчас даже один тип опухоли требует очень индивидуального и сложного подбора препаратов.

Евгения Владимировна с гордостью говорит о том, что новосибирская лаборатория – одна из редких, чуть ли не единственная в мире, кто предложил такой взгляд на проблему и активно занимается механизмом интернализации — проникновения фрагментов ДНК.

Сейчас технология проходит пилотные клинические исследования на раке молочной железы. Это локальное исследование в рамках заключенного договора между ИЦиГом, Институтом клинической иммунологии и 1-й Городской больницей.

Когда технология станет доступна, выйдет на тот уровень, что ее смогут применять в больницах, сказать сложно, говорит Евгения Долгова. Клинические испытания еще только в самом начале. Впереди – еще несколько этапов, которые займут не один год.

Говоря о задачах, которые ставят перед собой новосибирские ученые, Евгения предпочитает не употреблять громких слов: «Если мы возьмем человечество в целом, то процент болеющих онкологическими заболеваниями и умирающих от них, к счастью, не так высок. Но эта статистика совершенно не играет роли, если дело касается какого-то конкретного человека, для которого это всегда — беда. Поэтому я считаю, что, если наша технология поможет вылечить хотя бы небольшой процент людей, это уже огромное достижение. Для какой-то семьи это будет невероятная радость».

Тем не менее, заслуги молодого ученого уже заметили на высшем уровне: в 2020 году Евгения стала лауреатом премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных.

Кстати, в науку, с ее слов, она пришла так же постепенно, как и к своему нынешнему исследованию. Шаг за шагом, плавно, сама судьба направляла ее по нужному пути.

«Мои родители никакого отношения к науке не имеют, — рассказывает Евгения. — Мама — преподаватель фортепиано в музыкальной школе, а папа — строитель. И сейчас родители очень гордятся моими достижениями.

В старших классах у нас была замечательная учительница по биологии – Ольга Петровна. Она была настоящим учителем, лидером, который ведет за собой, Она сумела привить мне любовь к этому предмету настолько, что к концу 10 -11 класса мне захотелось связать свою карьеру, свою жизнь с изучением биологии, и, пожалуй, на 90% ее заслуга в том, что я выбрала это направление».

В школьные годы произошел и еще один эпизод из разряда неслучайных случайностей. «Летом после 10 класса мы отдыхали с друзьями в пригороде, вспоминает Евгения Долгова. — И я заметила, что у моего друга, который был старше меня и уже тогда учился на факультете естественных наук НГУ, на предплечье ручкой было написано: ФЕН. Я тогда еще не знала, что значит эта аббревиатура, поэтому очень удивилась и спросила: зачем ты слово фен, написал у себя на руке, подразумевая фен для волос? И тогда он впервые рассказал, что он учится на факультете естественных наук, и что это – здорово. Пожалуй, это было отправным пунктом, когда я узнала о существовании такого факультета и впервые подумала о том, что мне бы хотелось учиться там же».

Так я попала в Академгородок, говорит ученый. Ну, а осознание, чем конкретно она хочет заниматься, пришло, по словам Евгении, только с приходом в лабораторию: «На 3 курсе мы выбирали лабораторию, где сделать курсовую работу. Я тогда ходила на консультации в разные лаборатории, где руководители рассказывали, чем они занимаются, и меня очень заинтриговал рассказ моего нынешнего научного руководителя, мне захотелось заниматься этим же — клеточной молекулярной биологией».

О том, что Евгения — человек очень увлеченный, целеустремленный и полный энергии, видно с первого взгляда. Ловко проведя несколько манипуляций с лабораторными мышками, она возвращается к нам, чтобы продолжить разговор, и эта ее позитивная энергия невольно передается и нам.

«В повседневной жизни я очень активный человек, я не люблю сидеть на месте, — подтверждает молодой исследователь. — Один день, проведенный дома, и я уже начинаю скучать». Она предпочитает активные виды спорта, такие как велосипед, занимается танцами.

«Старайся сделать сегодня то, что можно сделать завтра — пожалуй, это моя жизненная установка», — говорит Евгения Долгова.