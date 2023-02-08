Прогноз землетрясений на 2023 год дали сейсмологи

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Для любителей отдыха в Турции расчёты экспертов в области сейсмологии неутешительны — турецкий геофизик заявил, что на Анталию может обрушиться более страшное землетрясение, чем в Кахраманмараше.

Серия мощных землетрясений в популярной курортной стране стала самой значительной катастрофой, начиная с 1939 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По заверениям турецких геофизиков, большая часть курортных провинций Турции находится в зоне прямой или опосредованной опасности. В прибрежной зоне, популярнейшем туристическом месте, возможно возникновение цунами. Виной всему линия разлома, которая проходит буквально через всю страну (на ней сталкиваются разные тектонические плиты).

Спрогнозировать такие природные катаклизмы крайне сложно, уверяют геофизики и сейсмологи всего мира, даже не смотря на то, что в Турции достаточно хорошо развиты сейсмические сети, и сейчас там работают лучшие специалисты.

Примерно год назад профессор Хвалун Ахмет Эрджан, известный в Турции эксперт по прогнозированию землетрясений заявил, что 2023 год будет рискованным для Турции в плане землетрясений.

«Напряженность в 2023 году стала критической. Это значит, что землетрясение в качестве выхода энергии сдвигов может возникнуть в любой момент. А после 2035 года вообще необходимо звонить в колокола: самые рискованный период начнётся после 2045 года, причем на Стамбул придётся сильнейший удар, который может просто разрушить город», — пояснил учёный.

По мнению мировых экспертов в области сейсмологии, особенно сложно сделать краткосрочный прогноз, они больше имеют научно-поисковый характер. И это касается не только Турции, но и всего мира. В истории сейсмологии есть только единичные случаи, когда удавалось сделать краткосрочные прогнозы, например, в Китае. Но в целом это еще не решенная во всем мире проблема.

Однако, эксперты предупреждают, что в ближайшее время крайне опасными зонами станут: Анталия, Стамбул, Анкара, Измир, Мугла.

Эти прогнозы подтверждают и российские специалисты. Свои расчёты они ведут при помощи уникального математического алгоритма распознавания мест сильных землетрясений, который был создан еще в советские годы И. Гельфандом и В. Кейлис-Бороком. Предсказать, когда именно состоится землетрясение в данном районе, этот метод не может, но он адекватно предсказывает риски сейсмичности.