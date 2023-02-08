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Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про парикмахера для особенных детей

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про парикмахера для особенных детей
Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про парикмахера для особенных детей

Скриншот: YouTube

Создатель парикмахерской для детей с особенностями Тимур Газиев стал героем очередного фильма новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова.

На YouTube-канале новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова вышел фильм с участием парикмахера для особенных детей Тимуром Газиевым. Ленту опубликовали в среду, 8 февраля, материал Сиб.фм предоставил сам автор.

«Даже самые "непростые" дети, которых отказываются принимать другие салоны, садясь в кресло Тимура, становятся обладателями не только стильных причёсок, но и настоящего друга. Для одного из своих юных поклонников Газиев стал учителем и наставником», — сказано в описании к ролику.

В фильме Газиев рассказывает, как находит общий язык с детьми, почему решил этим заниматься и как нашёл своего лучшего сотрудника.

Тимур Газиев уже давно известен новосибирцам: в своей парикмахерской "Детская Пыточная" он cтрижёт не только обычных клиентов, но и малышей с аутизмом или ДЦП. Некоторые "особенные дети" впервые в жизни здесь знакомятся с ножницами и расчёской.

Весной этого года парикмахерских дел мастер решил перебраться в столицу нашей родины, а филиал "Детской Пыточной" открыл на ВДНХ, в Останкинском районе. Местным пенсионеркам шутливая эмблема цирюльника сразу не понравилась. Дошло до визита членов консервативного религиозного движения «Сорок Сороков» в парикмахерскую.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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