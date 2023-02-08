Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про парикмахера для особенных детей

Скриншот: YouTube

Создатель парикмахерской для детей с особенностями Тимур Газиев стал героем очередного фильма новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова.

На YouTube-канале новосибирского режиссёра Дмитрия Кабанова вышел фильм с участием парикмахера для особенных детей Тимуром Газиевым. Ленту опубликовали в среду, 8 февраля, материал Сиб.фм предоставил сам автор.

«Даже самые "непростые" дети, которых отказываются принимать другие салоны, садясь в кресло Тимура, становятся обладателями не только стильных причёсок, но и настоящего друга. Для одного из своих юных поклонников Газиев стал учителем и наставником», — сказано в описании к ролику.

В фильме Газиев рассказывает, как находит общий язык с детьми, почему решил этим заниматься и как нашёл своего лучшего сотрудника.

Тимур Газиев уже давно известен новосибирцам: в своей парикмахерской "Детская Пыточная" он cтрижёт не только обычных клиентов, но и малышей с аутизмом или ДЦП. Некоторые "особенные дети" впервые в жизни здесь знакомятся с ножницами и расчёской.

Весной этого года парикмахерских дел мастер решил перебраться в столицу нашей родины, а филиал "Детской Пыточной" открыл на ВДНХ, в Останкинском районе. Местным пенсионеркам шутливая эмблема цирюльника сразу не понравилась. Дошло до визита членов консервативного религиозного движения «Сорок Сороков» в парикмахерскую.