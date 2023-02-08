Россияне смогут снимать деньги в разных банкоматах без комиссии

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С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трёх кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом объединения банков и доведёт число доступных для них банкоматов почти до 20 тысяч.

На этапе объединения банки отменяют комиссии по снятию и внесению наличных в своих устройствах для розничных клиентов. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

«Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и её расширении. Создание общей сети банкоматов стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», — прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев добавил, что объединение банкоматных сетей позволит клиентам сразу воспользоваться преимуществами интеграции: «Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков».

Интеграция поможет создать одну из самых больших сетей устройств самообслуживания в России. Председатель правления РНКБ Михаил Якунин отметил, что «между Крымом и материковой частью России появился еще один "мост", только финансовый». Так визиты клиентов разных банков в другие регионы станут комфортнее.