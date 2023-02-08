Участники СВО из Новосибирской области получат гуманитарную помощь

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Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко и перевозчики группы компаний «ПАТП-№5» собрали гуманитарную помощь для новосибирцев, участвующих в специальной военной операции.

Груз в зону СВО отправляется не впервые. В этот раз на передовую отправили тридцать пять коробок медикаментов, бензопилы, спальные мешки и другое обмундирование.

«Список препаратов, которые предоставило предприятие, очень большой. Прежде всего, противовирусные и обезболивающие препараты. Медицина нужна и для формирования индивидуальных аптечек, и для полевых госпиталей — для оказания помощи раненным, и для гражданских медицинских учреждений, где также есть дефицит медикаментов. Отправляем инструмент — пилы, аккумуляторы, газовые горелки спальные мешки, продукты питания, — все по особому списку самых необходимых вещей, которые нужны на передовой в полевых условиях. В общей сложности тысяч на 600. В компании откликнулись все — кто сколько мог», — рассказал Валерий Ильенко.

На Донбасс груз везут депутат городского Совета Новосибирска Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов. Коллектив «ПАТП-№5» отработал адресные заявки и собрал именно то, что просили сами бойцы.

«Очень здорово, что собрали невероятно много заказанных медпрепаратов, везём спальные мешки, причем качественные, хорошие. Собрали много бензопил — это для пехоты. Потому что пехота живёт под землёй: чем глубже закопаешься, тем больше шансов выжить. Приходится много пилить леса, чтобы оборудовать позиции и блиндажи, а позиции часто приходится менять. Наши сборы не означают, что солдаты голы-босы. Солдат обут, одет, накормлен, ему есть чем воевать. Но приходит все в негодность намного быстрее нормативных сроков. Мы фактически доукомплектовываем подразделение. Ребятам там очень важно внимание с материка, с большой земли. Для людей это самое ценное. Что их верят, любят, хотят им помогать», — объяснил Алексей Носов.

Валерий Ильченко отметил, что группа компаний «ПАТП-№5» ведет сбор грузов для специальной военной операции на постоянной основе. «Раз в месяц, в два месяца — по мере возможности отправляем. Помощь идёт не только в этом формате», — заметил депутат.