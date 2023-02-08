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В Новосибирске кондуктор высадил из автобуса школьника

Фото В Новосибирске кондуктор высадил из автобуса школьника
Фото В Новосибирске кондуктор высадил из автобуса школьника

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ищут кондуктора, который высадил 12 летнего мальчика из автобуса.

В понедельник, 6 февраля, кондуктор автобуса №13 высадил школьника из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

По информации издания, мальчик сел в автобус на улице Дунаевского и поехал на тренировку по боксу, но карта школьника не сработала, а наличных у него не было. После этого, кондуктор выгнал из салона несовершеннолетнего.

Автобус принадлежит ИП Кобенко. Перевозчик рассказал, что знает о инциденте и уже связался с мамой ребенка. Сейчас они ищут кондуктора, которого отстранят от работы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске кондуктор заплатит 20 000 рублей за высадку ребенка-безбилетника из трамвая.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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