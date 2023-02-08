В Новосибирске перенесли срок ввода в эксплуатацию гостиницы «Турист» на 2024 год

Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске Госстройнадзор сообщил о сдвиге сроков реконструкции гостиницы «Турист».

В Новосибирске реконструкцию гостиницы «Турист» планируют завершить в июне 2024 года. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на управление Госстройнадзора.

Ранее, в 2021 руководитель строительных проектов компании «Турсиб-Б» Алексей Машков рассказывал, что здание достроят к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который должен был пройти в Новосибирске в декабре 2022 года. Также мэр Локоть сообщал, что реконструкция гостиницы завершится до Чемпионата мира в Новосибирске.

Как ранее писал Сиб.фм, в номера гостиницы «Турист» на площади Маркса провели отопление и электричество.