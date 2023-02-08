В Новосибирске продают карты России с новыми областями в составе

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В Новосибирских филиалах крупных книжных магазинов начали продавать обновлённые карты России.

В книжных магазинах «Читай-город» в Новосибирске начали продавать карты России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе. Об этом со ссылкой на пресс-службу сети магазинов сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

«Обновленные карты, включающие новые субъекты РФ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, уже начинают поступать в продажу в книжные магазины «Читай-город», — уточнили в сети.

На полках магазинов есть как географические, так и политические карты, обновляющиеся по мере выхода из печати. Стоимость товара колеблется от 250 до 2500 рублей. Цена зависит от масштаба, формата и типа карты.

Напомним, в октябре Совфед ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.