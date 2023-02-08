В Новосибирске рассказали о программе «Лыжни России»

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

В гонке «Лыжня России» в Новосибирске примет участие около 15 тысяч человек.

В Новосибирской области рассказали о программе проведения 41-ой массовой гонки «Лыжня России». Об этом сообщил глава минспорта региона Сергей Ахапов. Центральное место проведения забега — лыжная база им. Алика Тульского в Академгородке, заезды там начнутся 11 февраля.

«Мы ожидаем, что массовость в этот раз будет на самом высоком уровне – порядка 15 тысяч человек, а может быть даже больше, выйдет на старт по всей области», – отметил Ахапов.

Всего запланировано пятнадцать стартов – от забегов самых маленьких лыжников до соревнований пенсионеров, добавил глава минспорта региона. Ознакомиться с подробной программой и правилами спортивного праздника, а также заполнить электронную форму регистрации можно здесь.

Кроме того, в день проведения «Лыжни России» организуют бесплатный проезд месту стартов. Расписание автобусов и электричек опубликовано здесь.

Напомним, в лыжной гонке «Командирская лыжня» в Новосибирской области приняли участие свыше 200 человек.