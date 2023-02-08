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В Новосибирске ребёнок на ватрушке влетел в автомобиль

Фото В Новосибирске ребёнок на ватрушке влетел в автомобиль
Фото В Новосибирске ребёнок на ватрушке влетел в автомобиль

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске ребёнок влетел с горки в припаркованный автомобиль.

В воскресенье, 5 февраля, ребёнок влетел в автомобиль на ватрушке и сильно повредил пассажирскую дверь. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По словам владельца автомобиля, на улице Стартовая, 1, дети съезжали с горки, не предназначенной для катания на ватрушке. В какой то момент ребёнок влетел в припаркованный авто "Chevrolet Lacetti" и повредил пассажирскую дверь. Сам момент попал на камеру видеонаблюдения.

После инцидента ребёнок скрылся. Собственнику автомобиля в комментариях посоветовали вызвать участкового или ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, ребёнок в Новосибирской области попал под колёса автомобиля, скатываясь с горки.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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