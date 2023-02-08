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В Новосибирске Следком попросил опознать возможного убийцу многодетного отца на Первомайке

Фото В Новосибирске Следком попросил опознать возможного убийцу многодетного отца на Первомайке
Фото В Новосибирске Следком попросил опознать возможного убийцу многодетного отца на Первомайке

Фото: СКР НСО/коллаж Сиб.фм

Новосибирские следователи продолжают поиски убийцы многодетного отца.

В Новосибирске следователи просят у граждан помощи в опознании мужчины, которого подозревают в убийстве многодетного отца в Первомайском районе. СУ СКР по Новосибирской области опубликовало фото, на котором запечатлён человек, предположительно, имеющий отношение к преступлению.

Фото В Новосибирске Следком попросил опознать возможного убийцу многодетного отца на Первомайке 2

«Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 89134899910, 89139210405, 89139278144. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в СК.

Напомним, Михаила Кравченко застрелили 5 января в Первомайском районе на парковке у дома №3 в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила только на следующий день.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи СКР продолжают искать предполагаемого убийцу Михаила Кравченко из Первомайского района Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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