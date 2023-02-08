В новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину с наркотиками

Фото: УТ МВД РФ по СФО

В новосибирском аэропорту задержали мужчину, который пытался спрятать наркотики в фонарике.

В новосибирском аэропорту Толмачево правоохранители задержали 32-летнего мужчину с запрещённым веществом в ручной клади. Об этом сообщили в транспортной полиции по СФО.

Как уточнили в ведомстве, мужчина через интернет заказал синтетический канобиоид для собственного употребления. Чтобы пронести наркотики на борт, он спрятал вещество в фонарик и положил в рюкзак.

Полицейские получили сигнал, что один из жителей Новосибирска пытается улететь в Сочи с запрещенным веществом. Его задержали при прохождении регистрации на рейс.

Во время досмотра полицейские изъяли фрагменты фольги с остатками наркотика. На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Толмачёво задержан иностранец с 22 кг незадекларированных парикмахерских инструментов.