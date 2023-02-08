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В связи с проведением Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2023» назначаются дополнительные пригородные поезда для участников

Фото В связи с проведением Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2023» назначаются дополнительные пригородные поезда для участников
Фото В связи с проведением Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2023» назначаются дополнительные пригородные поезда для участников

Фото Густаво Зырянова

11 февраля в связи с проведением 41-ой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2023» при поддержке мэрии Новосибирска, министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Западно-Сибирской железной дороги назначаются два пригородных поезда по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель и в обратном направлении.

– №7601 Новосибирск-Восточный – Сеятель. Отправление со станции Новосибирск-Восточный в 8:58, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:17, прибытие на станцию Сеятель в 10:00.

– №7602 Сеятель – Новосибирск-Восточный. Отправление со станции Сеятель в 14:30, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:25, прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 15:40.

Время в пути от станции Новосибирск-Восточный до станции Сеятель составляет 1 час 2 минуты, в обратном направлении – 1 час 10 минут.

Проезд в назначенных электропоездах бесплатный. Поезда быстро и комфортно доставят участников до места соревнований.

Подробная информация о расписании движения пригородных поездов на официальном сайте АО «Экспресс-пригород», по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

«Лыжня России – 2023» пройдет 11 февраля в Академгородке (ул. Ионосферная, 3). Подробная информация о мероприятии на официальном сайте города Новосибирска.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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