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Женщины в СИЗО Новосибирска обратились к омбудсмену из-за стоматолога

Фото Женщины в СИЗО Новосибирска обратились к омбудсмену из-за стоматолога
Фото Женщины в СИЗО Новосибирска обратились к омбудсмену из-за стоматолога

Фото: Уполномоченный по правам человека в НСО

Заключенные женщины в Новосибирской области попросили медицинскую помощь у омбудсмена.

Во вторник, 7 февраля, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области совместно с представителем ФСИН России проверила следственный изолятор города Новосибирска.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева пообщалась с женщинами, которые находятся в СИЗО-1, они рассказали, что жалобы на условия содержания и питание у них отсутствуют. Однако, некоторые заключенные обратились по вопросу оказания медицинской помощи. Они нуждались в стоматологе.

"Начальником СИЗО-1 Александром Гаськовым данный вопрос был поставлен на контроль", — отметили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирской колонии заключенные нарисовали кроликов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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