Женщины в СИЗО Новосибирска обратились к омбудсмену из-за стоматолога

Фото: Уполномоченный по правам человека в НСО
Заключенные женщины в Новосибирской области попросили медицинскую помощь у омбудсмена.
Во вторник, 7 февраля, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области совместно с представителем ФСИН России проверила следственный изолятор города Новосибирска.
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева пообщалась с женщинами, которые находятся в СИЗО-1, они рассказали, что жалобы на условия содержания и питание у них отсутствуют. Однако, некоторые заключенные обратились по вопросу оказания медицинской помощи. Они нуждались в стоматологе.
"Начальником СИЗО-1 Александром Гаськовым данный вопрос был поставлен на контроль", — отметили в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирской колонии заключенные нарисовали кроликов.
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