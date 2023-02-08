Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика

Фото: «Новосибирские Новости»

Новосибирцы спустя 40 лет продолжают нести игрушки на могилу убитого неизвестным человеком мальчика.

В Новосибирске местные жители уже больше 40 лет приносят игрушки и цветы на могилу семилетнего ребёнка, который был зверски убит неизвестным. Об этом сообщил сайт «Новосибирские Новости». Памятник находится в Калининском районе возле парка Сосновый бор.

Ребёнка звали Женя Короткевич. Согласно воспоминаниям бывшего одноклассника ребёнка, ещё 24 февраля 1979 года они вместе праздновали день рождения. А спустя четыре дня мальчик исчез.

Спустя неделю дворник нашёл тело Жени в ста метрах от дома.

Правоохранительные органы не сумели раскрыть дело и установить личность убийцы. На месте, где нашли тело ребёнка, установили памятник, в 2015 году его отреставрировали.

Напомним, ранее житель Красноярска чуть не убил своего месячного сына.