Жители Новосибирска высказались о строительстве высоток на месте «Универсама»

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм, рендер архитектурного бюро «АР.ТЭГО»

В Новосибирске жители высказали свое мнение о строительстве домов в районе «Универсама» в центре города.

Жители Новосибирска разделились на два лагеря о будущем «Универсама» в центре города. На площадке «Электронная демократия НСО» одни призывают спасти улицу Ленину от агрессивной застройки, другие считают, что на этом участке давно пора навести порядок, а устаревший магазин снести.

Сейчас, «Универсам» относится к землям населенных пунктов, на которых могут размещаться торговые предприятия. Чтобы построить здесь жилые многоэтажки, участок должны отнести к другой зоне. Издание BMF-Новосибирск собрал популярные мнения жителей города в своем материале.

«Я против проекта, против застройки жилыми высотными домами исторического центра Новосибирска. . Считаю, что повышение возможной этажности и дополнительная жилая застройка превратят "Тихий Центр" в парковочный ад. И никакая подземная парковка тут не поможет. Рядом стоят исторические дома, которые от такой высотной застройки могут разрушиться», — высказал свое мнение житель города Я. Мицмахер

«Я против перезонирования территории, занимаемой магазином "Универсам", так как считаю, что существующее зонирование, допускающее строительство не выше 4-х этажей, поможет сохранить исторический облик центральной части города. В противном случае возникает значительная дополнительная нагрузка на инженерные сети», — поделился своими мнением М.Нудненко

«Я полностью поддерживаю проект реконструкции территории морально устаревшего «Универсама», строительства жилых домов за ним, реконструкции прилегающей площади между «Универсамом» и кинотеатром «Победа», а самое главное — благоустройства улицы Ленина. Я очень надеюсь, что этот проект наконец-то позволит нашему городу избавиться от хаотичной и наглой парковки в три ряда на ул. Ленина. А также избавиться, наконец, от ужасного «Универсама» с завышенными ценами и хамским персоналом», — отметил Н. Копалов

Первый проект комплекса новосибирцам представили еще в марте 2022 года. Он был представлен архитектором Валерием Филиппов на архитектурно-градостроительном совете, и стало известно, что на данном участке планируют построить три дома – высотой 21, 15 и 6 этажей.





«Призывов о важности сохранения «Универсама» как известного магазина не разделяю. Форматы торговли изменились, и сейчас это уже, что называется, вчерашний день. К тому же в новом комплексе предусмотрены торговые площади. Что касается этажности, то этот вопрос действительно еще стоит обсуждать и еще раз все просчитывать. То, что было представлено на совете, это скорее концепция – видение того, как можно изменить участок улицы Ленина. Проект был заказан архитектурному бюро собственниками участка. Пока без какого-либо партнерства с потенциальным генподрядчиком», — рассказал журналисту BFM-Новосибирск Валерией Филиппов

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске разрабатывают проект по изменению магазина «Универсам» на улице Ленина.