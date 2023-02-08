В небе над Новосибирском заметили яркое свечение

Фото: АСТ-54

В Новосибирске на улице Выборной заметили яркое свечение.

В Новосибирске жители улицы Выборной обратили внимание на яркое свечение в небе. Явление сибиряки заметили вечером в среду, 8 февраля, сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в 20:30 в районе улицы Выборной наблюдали вот такое явление. Светящиеся полосы меняли интенсивность свечения, одна самая яркая полоса светилась оранжевым светом, остальные менее яркие белым. Постепенно потухли — сначала оранжевая полоса, потом остальные», — сказано в сообщении.





Местные жители предположили, что источник света мог находиться в районе одной из ТЭЦ.

Напомним, ранее солнечное гало появилось в небе над Новосибирском из-за мороза.